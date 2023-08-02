Apple заблокировала переход с iOS 16.6 на старые прошивки

В iOS 16.5.1, выпущенной в июне, были устранены некоторые критические проблемы безопасности, в том числе ошибка, связанная с адаптером для Lightning, и уязвимости, позволявшие выполнить произвольный код. Однако с выходом iOS 16.6, которая принесла 16 исправлений, включая исправления активно эксплуатируемых уязвимостей, компания Apple сместила акцент на последнее обновление.

Интересно, что iOS 16.6 может стать одним из последних обновлений перед официальным выпуском iOS 17 в конце этого года.