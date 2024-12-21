Apple заблокировала переход с iOS 18.2 до iOS 18.1.1

Опубликовано 21 декабря 2024, 09:001 мин.
Apple заблокировала переход с iOS 18.2 до iOS 18.1.1Компания прекратила подписывать iOS 18.1.1, блокируя переход на более старую версию
Apple прекратила подписывать iOS 18.1.1, что делает невозможным переход пользователей на эту версию после обновления до iOS 18.2. Это решение последовало за выпуском iOS 18.2 чуть больше недели назад, в которой появились новые функции, такие как Image Playground, Genmoji и интеграция Siri с ChatGPT, а также исправления безопасности.
iOS 18.1.1, выпущенная 19 ноября, содержала важные обновления безопасности. Теперь iOS 18.2 — единственная версия, доступная для обновления.
Этот шаг затрагивает пользователей, которые полагаются на понижение версии, в частности сообщество джейлбрейкеров, поскольку он не позволяет вернуться к более старым сборкам iOS.
Пользователям рекомендуется обновить iOS 18.2 через Настройки > Общие > Обновление ПО, «чтобы получить новейшие функции и исправления безопасности». Для тех, кто находится на бета-версии iOS 18.3, даунгрейд ограничен только iOS 18.2.