Apple заблокировала переход с iOS 18.2 до iOS 18.1.1

iOS 18.1.1, выпущенная 19 ноября, содержала важные обновления безопасности. Теперь iOS 18.2 — единственная версия, доступная для обновления.

Этот шаг затрагивает пользователей, которые полагаются на понижение версии, в частности сообщество джейлбрейкеров, поскольку он не позволяет вернуться к более старым сборкам iOS.

Пользователям рекомендуется обновить iOS 18.2 через Настройки > Общие > Обновление ПО, «чтобы получить новейшие функции и исправления безопасности». Для тех, кто находится на бета-версии iOS 18.3, даунгрейд ограничен только iOS 18.2.