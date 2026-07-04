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Опубликовано 04 июля 2026, 15:10
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Apple заказала 10 миллионов складных iPhone Ultra — СМИ

Надежды большие
Apple, если верить инсайдам, готовится к «серьезному» релизу своего первого складного смартфона. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники в цепочке поставок, Apple уже разместила заказ на производство около 10 миллионов iPhone Ultra.
Apple заказала 10 миллионов складных iPhone Ultra — СМИ

© Ferra.ru

Ранние слухи говорили о более скромных планах, от 7 до 8 миллионов экземпляров.

Презентация новинки ожидается в сентябре этого года. Скорее всего, её покажут вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. На эти модели Apple заказала ещё 70 миллионов штук. А всего в 2026 году компания планирует выпустить около 220 миллионов iPhone.

Кроме того, поставщиков якобы попросили быть готовыми к дополнительным заказам до 85 миллионов устройств, но уже во второй половине года.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone
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#Складной смартфон
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#Инсайдерская информация
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