Ранние слухи говорили о более скромных планах, от 7 до 8 миллионов экземпляров.

Презентация новинки ожидается в сентябре этого года. Скорее всего, её покажут вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. На эти модели Apple заказала ещё 70 миллионов штук. А всего в 2026 году компания планирует выпустить около 220 миллионов iPhone.

Кроме того, поставщиков якобы попросили быть готовыми к дополнительным заказам до 85 миллионов устройств, но уже во второй половине года.