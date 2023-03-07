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14:57, 07 марта 2023
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Apple захватила топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2022 году

У компании всё очень хорошо

Согласно последнему отчёту Counterpoint Research, 2022-й был отличным годом для Apple. Восемь из десяти самых продаваемых смартфонов за этот период — айфоны.

Apple захватила топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2022 году

Фото: Unsplash

iPhone 13 занял первое место с примерно 5% от общего объёма продаж смартфонов по всему миру и 28% от всех продаж моделей Apple. Обычная версия айфона был самым продаваемым телефоном в США, Великобритании, Китае, Германии и Франции в период с сентября 2021 года по август 2022 года.

iPhone 13 Pro Max занял второе место с долей 2,8% от всех мировых продаж, за ним следует его преемник — iPhone 14 Pro Max, на долю которого пришлось 1,7%.

Apple захватила топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2022 году

Counterpoint Research

Как мы видим, в топ-10 кроме смартфонов Apple есть только две модели Samsung.

Источник:GSMArena
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