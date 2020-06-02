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Apple закрыла лазейку для взлома iPhone
Джейлбрейк Unc0ver больше не работает
Недавно представители команды Unc0ver заявили, что смогли взломать все актуальные версии операционной системы iOS. К сожалению, радоваться пришлось недолго. Apple уже закрыла лазейку для взлома iPhone.
Сообщается, что компания выпустила обновление iOS 13.5.1. В нём устранили уязвимость, которую использовали для джейлбрейка. Уточняется, что была удалена лазейка, которая «позволяла приложениям исполнять произвольный код с привилегиями ядра».
Стоит отметить, что команда Unc0ver, по сути, смогла впервые за многие годы вернуть джейлбрейк сразу на все поддерживаемые устройства Apple. Это позволяло загружать приложения бесплатно из альтернативных магазинов, например, AltStore и Cydia. Сообщалось, что при взломе iPhone можно было не беспокоиться о безопасности персональных данных.