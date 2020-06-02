Apple закрыла лазейку для взлома iPhone

Сообщается, что компания выпустила обновление iOS 13.5.1. В нём устранили уязвимость, которую использовали для джейлбрейка. Уточняется, что была удалена лазейка, которая «позволяла приложениям исполнять произвольный код с привилегиями ядра».

Стоит отметить, что команда Unc0ver, по сути, смогла впервые за многие годы вернуть джейлбрейк сразу на все поддерживаемые устройства Apple. Это позволяло загружать приложения бесплатно из альтернативных магазинов, например, AltStore и Cydia. Сообщалось, что при взломе iPhone можно было не беспокоиться о безопасности персональных данных.