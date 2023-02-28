Apple замедлит скорость зарядки с неоригинальными кабелями в iPhone 15

С момента появления в 2012 году аксессуары Lightning с сертификатом MFi содержат небольшую интегральную схему, которая подтверждает подлинность запчастей. Зарядные кабели сторонних производителей не имеют этого чипа, что часто приводит к появлению предупреждений «Этот аксессуар не поддерживается» на подключённых устройствах Apple.

Ожидается, что Apple заменит порт Lightning на USB-C на моделях iPhone 15. Сертификация же MFi никуда не денется. Сообщается, что Foxconn уже массово производит аксессуары, например кабели, которые соответствуют сертификации Apple.

С точки зрения пользователя проблема заключается в том, что Apple может использовать программу MFi для ограничения некоторых функций, например быстрой зарядки и высокоскоростной передачи данных, на сторонних кабелях.