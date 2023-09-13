Apple заменила переключатель беззвучного режима на кнопку с 9 функциями

Apple заменила переключатель беззвучного режима на кнопку с 9 функциямиЧто-то полезно, а что-то – не очень
В последних моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max компания распрощалась с традиционным физическим переключателем режимов звука и ввела универсальную кнопку «Action». Эта кнопка обладает широким набором функций в зависимости от предпочтений пользователя.
Из коробки кнопка настроена на переключение между режимом «Без звука» и обычным. Однако пользователи могут настроить ее на выполнение различных действий.
С ее помощью можно быстро запустить камеру для спонтанного селфи, записать голосовые заметки, активировать фонарик или даже получить доступ к службам перевода. Кроме того, с ее помощью можно открывать приложения или выполнять последовательности задач, например, управлять устройствами «умного дома» или воспроизводить музыку.
Всего их 9: Silent mode, Focus, Camera, Flashlight, Voice Memo, Translate, Magnifier, Shortcut, Accessibility.