Apple заменила переключатель беззвучного режима на кнопку с 9 функциями

Из коробки кнопка настроена на переключение между режимом «Без звука» и обычным. Однако пользователи могут настроить ее на выполнение различных действий.

С ее помощью можно быстро запустить камеру для спонтанного селфи, записать голосовые заметки, активировать фонарик или даже получить доступ к службам перевода. Кроме того, с ее помощью можно открывать приложения или выполнять последовательности задач, например, управлять устройствами «умного дома» или воспроизводить музыку.

Всего их 9: Silent mode, Focus, Camera, Flashlight, Voice Memo, Translate, Magnifier, Shortcut, Accessibility.