Apple запатентовала циркониевый iPhone

Зачем использовать цирконий? Он достаточно прочный, устойчивый к царапинам и хорошо выглядит. У него есть только один серьёзный недостаток. Данный материал дорогой. Во-первых, это может сделать айфоны ещё дороже, а во-вторых, заставить Apple использовать не чистый металл.