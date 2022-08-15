Apple запатентовала циркониевый iPhone

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Apple запатентовала циркониевый iPhoneИ такие же часы
Журналисты обнаружили патент Apple, описывающий дизайн будущих iPhone и Apple Watch. Компания планирует сделать для устройств корпуса на основе циркония, которые будут иметь матовую поверхность.
Согласно патентным изображениям, цирконий может использоваться для задней панели iPhone. Матовое покрытие могло бы быть у старших моделей Pro/Pro Max.
Зачем использовать цирконий? Он достаточно прочный, устойчивый к царапинам и хорошо выглядит. У него есть только один серьёзный недостаток. Данный материал дорогой. Во-первых, это может сделать айфоны ещё дороже, а во-вторых, заставить Apple использовать не чистый металл.