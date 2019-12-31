Apple запатентовала iPhone с сенсорным дисплеем на боку

В патентной документации сказано, что сенсорный дисплей на боковой панели будет гибким. Он будет поделён на части. По рисунку видно, что основная его часть будет отделена от двух маленьких, выполненных в виде кружков. Сенсорная панель позволит прибавлять или убавлять громкость устройства или прокручивать страницы, выступая в роли виртуальных кнопок. Назначать им функции пользователь сможет самостоятельно.

Стоит отметить, что это лишь патент. А это значит, что устройство с таким технологическим решением может так и не увидеть свет.