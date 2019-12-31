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Сегодня 18:17
Apple запатентовала iPhone с сенсорным дисплеем на боку
Что-то подобное есть у Huawei Mate 30 Pro
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент Apple, в котором описан iPhone c сенсорным дисплеем на боковой панели корпуса. Стоит отметить, что подобная технология ранее была реализована в Huawei Mate 30 Pro.
В патентной документации сказано, что сенсорный дисплей на боковой панели будет гибким. Он будет поделён на части. По рисунку видно, что основная его часть будет отделена от двух маленьких, выполненных в виде кружков. Сенсорная панель позволит прибавлять или убавлять громкость устройства или прокручивать страницы, выступая в роли виртуальных кнопок. Назначать им функции пользователь сможет самостоятельно.
Стоит отметить, что это лишь патент. А это значит, что устройство с таким технологическим решением может так и не увидеть свет.