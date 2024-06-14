Опубликовано 14 июня 2024, 00:45
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Apple заплатит OpenAI за ChatGPT на iPhone не деньгами, а “рекламой”Достаточно вспомнить, сколько устройств Apple существует
Apple объявила недавно о сотрудничестве с OpenAI для интеграции ChatGPT в свои iPhone, iPad и Mac. Во время недавней презентации, проведенной генеральным директором Тимом Куком и высшим руководством компании, финансовые детали партнерства, естественно, отсутствовали. Источники, знакомые с соглашением, сообщили, что Apple не будет платить OpenAI. Вместо этого "ценность" заключается в распространении и интеграции технологии ChatGPT от OpenAI на сотни миллионов устройств Apple.
Это партнерство направлено на усовершенствование цифрового помощника Apple, Siri, и внедрение новых инструментов для письма на базе ChatGPT. Несмотря на то, что сотрудничество не принесет немедленного дохода ни одной из компаний, оно имеет значительный долгосрочный потенциал, отмечают эксперты.
Внедряя ChatGPT в свою экосистему, Apple получает "технологический и брендовый импульс", который дают передовые возможности ИИ.
Но в будущем некоторые функции вполне могут быть и платными, но какие - пока вопрос открытый.