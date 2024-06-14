Apple заплатит OpenAI за ChatGPT на iPhone не деньгами, а “рекламой”

Это партнерство направлено на усовершенствование цифрового помощника Apple, Siri, и внедрение новых инструментов для письма на базе ChatGPT. Несмотря на то, что сотрудничество не принесет немедленного дохода ни одной из компаний, оно имеет значительный долгосрочный потенциал, отмечают эксперты.

Внедряя ChatGPT в свою экосистему, Apple получает "технологический и брендовый импульс", который дают передовые возможности ИИ.

Но в будущем некоторые функции вполне могут быть и платными, но какие - пока вопрос открытый.