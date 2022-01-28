Apple заработала больше денег, чем когда-либо в истории

Телефоны
Сегодня в 14:32
1 мин.
Apple заработала больше денег, чем когда-либо в историиУ компании был отличный квартал
Apple сообщила о самом большом квартальном доходе в своей истории. Благодаря продажам линейки iPhone 13 и росту других бизнесов, компания смогла получить $123,9 млрд. Что касается конкретно прибыли, то она составила $34,6 млрд — тоже рекорд.
Это данные за прошедший квартал, который включал в себя период праздников. Подразделение iPhone заработало $71,63 млрд, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Остальные подразделения Apple также выросли по сравнению с прошлым годом, за исключением iPad — там наблюдалось падение на 14% из-за проблем с поставками.
Стоит отметить, что в 2022 году Apple выпустит ещё больше продуктов. По слухам, компания готовит новый iPhone SE с поддержкой 5G уже в следующем месяце.
Источник: The Verge