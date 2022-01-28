Apple заработала больше денег, чем когда-либо в истории

Это данные за прошедший квартал, который включал в себя период праздников. Подразделение iPhone заработало $71,63 млрд, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Остальные подразделения Apple также выросли по сравнению с прошлым годом, за исключением iPad — там наблюдалось падение на 14% из-за проблем с поставками.

Стоит отметить, что в 2022 году Apple выпустит ещё больше продуктов. По слухам, компания готовит новый iPhone SE с поддержкой 5G уже в следующем месяце.