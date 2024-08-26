Apple заставила владельцев iPhone в США почувствовать себя обделенными

Это значительный отход от традиционного подхода Apple к поддержанию «единообразия» устройств по всему миру. Пока европейские пользователи наслаждаются этими новообретенными свободами, остальной мир, в том числе США, остается в стороне.

С такими функциями, как эмуляторы ретро-игр и поддержка RCS, еле-ел пробивающими себе дорогу на остальные (вне Европы) устройства, становится ясно, что Apple готова адаптироваться — но только под давлением, пишет издание.

Остается вопрос: почему бы не предложить такой же уровень кастомизации и гибкости всем пользователям, независимо от их местоположения? Ответить на него сможет только Apple