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Сегодня 17:17

Apple заставит пользователей смотреть друг другу в глаза во время видеозвонков

По FaceTime
Когда вы смотрите на собеседника во время видеозвонков по FaceTime, его выражение лица может казаться немного странным. Всё потому, что он смотрит на экран, а не в камеру. В бета-версии iOS 13 для разработчиков Apple попыталась исправить эту особенность и добавила функцию, создающую ощущение зрительного контакта.

Функция называется Attention Correction («Коррекция внимания»). Она создаёт своеобразную карту лица пользователя и корректирует положение его глаз. На ролике можно увидеть, как программа деформирует изображение.

Опция доступна только на iPhone XS и XS Max и только разработчикам. Включить её можно в настройках FaceTime. Пока неизвестно, на каких ещё устройствах она будет работать после выхода полноценной iOS 13. Также интересно, как она будет решать задачу коррекции во время тех звонков, когда в поле камеры оказывается несколько человек сразу.

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