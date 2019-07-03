Apple заставит пользователей смотреть друг другу в глаза во время видеозвонков

Функция называется Attention Correction («Коррекция внимания»). Она создаёт своеобразную карту лица пользователя и корректирует положение его глаз. На ролике можно увидеть, как программа деформирует изображение.
How iOS 13 FaceTime Attention Correction works: it simply uses ARKit to grab a depth map/position of your face, and adjusts the eyes accordingly.— Dave Schukin 🤘 (@schukin) July 3, 2019
Notice the warping of the line across both the eyes and nose. pic.twitter.com/U7PMa4oNGN
Опция доступна только на iPhone XS и XS Max и только разработчикам. Включить её можно в настройках FaceTime. Пока неизвестно, на каких ещё устройствах она будет работать после выхода полноценной iOS 13. Также интересно, как она будет решать задачу коррекции во время тех звонков, когда в поле камеры оказывается несколько человек сразу.