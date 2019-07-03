Apple заставит пользователей смотреть друг другу в глаза во время видеозвонков

Опция доступна только на iPhone XS и XS Max и только разработчикам. Включить её можно в настройках FaceTime. Пока неизвестно, на каких ещё устройствах она будет работать после выхода полноценной iOS 13. Также интересно, как она будет решать задачу коррекции во время тех звонков, когда в поле камеры оказывается несколько человек сразу.