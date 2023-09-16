Apple заявила, что iPhone 15 Pro станет «лучшей игровой консолью»

Чип A17 Pro оснащен 6-ядерным графическим процессором, который обеспечивает до 20% более высокую производительность, а также поддерживает трассировку лучей.

Apple делает ставку на создание платформы и инструментов, привлекательных для разработчиков игр, а не на прямую конкуренцию с такими консолями, как PlayStation 5 или Xbox Series.

Для решения проблемы перегрева во время игр компания подчеркнула особенности конструкции модели: были упомянуты технологии масштабирования, передовая архитектура вычислений и интеграция на уровне программного обеспечения, которые обеспечивают отличные игровые возможности при стабильной производительности и времени автономной работы.

Apple считает, что iPhone 15 Pro станет лучшей игровой консолью, ориентированной на геймеров, с мощным аппаратным обеспечением и удобными для разработчиков инструментами.