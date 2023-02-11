Apple заявила, что не хочет превратить iOS в клон Android

Предложенные британским органом по надзору за конкуренцией изменения iOS «фактически превратят систему в клон Android», заявил производитель iPhone. В частности, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) предлагает отменить требование Apple использовать движок WebKit для iOS. Регулятор считает, что оно является антиконкурентным.

В заявлении CMA цитируется исследование рынка, в котором были обнаружены «доказательства того, что качество всех браузеров на устройствах Apple ограничено более медленными темпами разработки WebKit, что веб-разработчики убрали некоторые функции из-за отсутствия поддержки WebKit, и что они несут более высокие затраты из-за необходимости полагаться на нативный движок».