Apple заявила о дефиците iPhone для гарантийной замены

Сообщается, что дефицит будет наблюдаться от двух до четырёх недель. Сотрудников службы технической поддержки проинструктировали о том, чтобы они предлагали клиенту получить смартфон на замену по почте или выдавали во временное пользование другое устройство.

«Ведомости» пишут, что в некоторых сервисных центрах Apple также наблюдается дефицит запчастей для ремонта. Ранее стало известно, что заводы одного из крупнейших поставщиков компании — Foxconn — некоторое время не работали из-за карантина.

Напомним, получить другой аппарат пользователи могут, если технические специалисты приходят к выводу, что iPhone не подлежит ремонту.