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Apple заявила о дефиците iPhone для гарантийной замены
Всё из-за эпидемии коронавируса
Apple заявила о дефиците iPhone для гарантийной замены. Компания уже предупредила об этом сервисные центры. Причиной нехватки стали нарушения цепочки поставок из-за эпидемии коронавируса, которая началась в Китае.
Сообщается, что дефицит будет наблюдаться от двух до четырёх недель. Сотрудников службы технической поддержки проинструктировали о том, чтобы они предлагали клиенту получить смартфон на замену по почте или выдавали во временное пользование другое устройство.
«Ведомости» пишут, что в некоторых сервисных центрах Apple также наблюдается дефицит запчастей для ремонта. Ранее стало известно, что заводы одного из крупнейших поставщиков компании — Foxconn — некоторое время не работали из-за карантина.
Напомним, получить другой аппарат пользователи могут, если технические специалисты приходят к выводу, что iPhone не подлежит ремонту.