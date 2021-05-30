Apple значительно улучшит камеры в iPhone 13

В частности, компания работает над улучшенной технологией оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы. Это позволит делать фотографии более чёткими, компенсируя дрожание рук. Сообщается, что Apple пришлось пойти ради этого на установку больших сенсоров и других компонентов. То есть такой камере потребуется больше места.

Доказательством намерений Apple является то, что компания увеличила заказы на нужные компоненты для камеры.

Сегодня также стало известно, что Samsung и LG уже начали производство панелей для iPhone 13. Это значит, что смартфоны выйдут без задержки, которая наблюдалась с прошлогодними моделями iPhone 12.