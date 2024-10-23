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Опубликовано 23 октября 2024, 23:15
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Arm отозвала лицензию Qualcomm на разработку процессоров

На фоне юридического спора
Arm, согласно сообщению Bloomberg, отменила лицензию, позволяющую Qualcomm разрабатывать свои чипы на основе архитектуры Arm. Она играет важную роль в создании процессоров Snapdragon. Arm направила уведомление о прекращении лицензии за 60 дней.
Arm отозвала лицензию Qualcomm на разработку процессоров
© Ferra

Эта новость совпала с презентацией новых мобильных и автомобильных чипов Qualcomm на мероприятии Snapdragon Summit. Эти чипы будут использоваться в таких устройствах, как Xiaomi 15 и Asus ROG 9, а также в автомобилях Mercedes-Benz и Li Auto с поддержкой ИИ. Qualcomm пока не подтвердила, основаны ли эти чипы на архитектуре Arm, но отмена лицензии обострила юридический конфликт двух компаний.

Qualcomm обвинила Arm в «необоснованных угрозах», направленных на вмешательство в их продукты и повышение лицензионных сборов. Компании готовятся к судебному разбирательству в декабре.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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