Arm отозвала лицензию Qualcomm на разработку процессоров

Опубликовано 23 октября 2024, 23:151 мин.
Arm отозвала лицензию Qualcomm на разработку процессоровНа фоне юридического спора
Arm, согласно сообщению Bloomberg, отменила лицензию, позволяющую Qualcomm разрабатывать свои чипы на основе архитектуры Arm. Она играет важную роль в создании процессоров Snapdragon. Arm направила уведомление о прекращении лицензии за 60 дней.
Эта новость совпала с презентацией новых мобильных и автомобильных чипов Qualcomm на мероприятии Snapdragon Summit. Эти чипы будут использоваться в таких устройствах, как Xiaomi 15 и Asus ROG 9, а также в автомобилях Mercedes-Benz и Li Auto с поддержкой ИИ. Qualcomm пока не подтвердила, основаны ли эти чипы на архитектуре Arm, но отмена лицензии обострила юридический конфликт двух компаний.
Qualcomm обвинила Arm в «необоснованных угрозах», направленных на вмешательство в их продукты и повышение лицензионных сборов. Компании готовятся к судебному разбирательству в декабре.