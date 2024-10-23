Arm отозвала лицензию Qualcomm на разработку процессоров

Эта новость совпала с презентацией новых мобильных и автомобильных чипов Qualcomm на мероприятии Snapdragon Summit. Эти чипы будут использоваться в таких устройствах, как Xiaomi 15 и Asus ROG 9, а также в автомобилях Mercedes-Benz и Li Auto с поддержкой ИИ. Qualcomm пока не подтвердила, основаны ли эти чипы на архитектуре Arm, но отмена лицензии обострила юридический конфликт двух компаний.

Qualcomm обвинила Arm в «необоснованных угрозах», направленных на вмешательство в их продукты и повышение лицензионных сборов. Компании готовятся к судебному разбирательству в декабре.