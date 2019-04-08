ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia N95

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подборку концептов и рендеров, демонстрирующих готовящийся к выпуску смартфон ASUS с поддержкой 5G, пока не представленный производителем официально.
По словам источника, концепты созданы одним из дизайнеров, участвовавших в разработке прошлогоднего Zenfone 5. Смартфон выполнен в виде двойного слайдера, напоминающем легендарную Nokia N95.
Сверху у смартфона выдвигается модуль с камерой и динамиком, а снизу — возможно два варианта. В одной вариации для любителей музыки снизу выдвигается дополнительный большой динамик, во второй — ещё один дисплей-тачпад с кнопками для обработки фотографий. Оба смартфона имеют очень тонкие рамки, а сканер отпечатков пальцев разместился на задней панели.