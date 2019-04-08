ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia N95

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подборку концептов и рендеров, демонстрирующих готовящийся к выпуску смартфон ASUS с поддержкой 5G, пока не представленный производителем официально.

По словам источника, концепты созданы одним из дизайнеров, участвовавших в разработке прошлогоднего Zenfone 5. Смартфон выполнен в виде двойного слайдера, напоминающем легендарную Nokia N95.