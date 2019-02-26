ASUS назвала дату анонса флагманских смартфонов ZenFone 6

Компания ASUS представила серию смартфонов ZenFone 5 на прошлогодней выставке MWC в феврале. Ожидалось, что выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания представит их наследников — ZenFone 6.

Однако ASUS ограничилась тем, что названа дату анонса ZenFone 6. Мероприятие назначено на 16 мая 2019 года. В приглашении упоминаются прошлые поколения ZenFone и мельком на заднем фоне показывается смартфон без выреза в экране.

Это может служить подтверждением слухам о переходе на дизайн с выдвижным модулем с фронтальной камерой или вообще форм-фактор слайдера.

Согласно более ранним утечкам, смартфоны могут получить тройную камеру, сканер отпечатков пальцев прямо в дисплее, новейший процессор Snapdragon 855. Также рассматривалась версия с «дырявым» дисплеем, как у недавних новинок компаний Samsung и Huawei.