Asus назвала устройства, которые получат тестовую версию прошивки на Android 16

Перечень моделей расширится

Компания ASUS объявила о начале тестирования бета-версии своей прошивки на базе Android 16, которая так и называется, — Android 16 Beta. Программа бета-тестирования была запущена в начале августа и первоначально охватывала флагманскую модель ZenFone 12 Ultra. Впоследствии перечень поддерживаемых устройств был расширен.