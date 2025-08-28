Asus назвала устройства, которые получат тестовую версию прошивки на Android 16

Опубликовано 28 августа 2025, 00:481 мин.
Asus назвала устройства, которые получат тестовую версию прошивки на Android 16Перечень моделей расширится
Компания ASUS объявила о начале тестирования бета-версии своей прошивки на базе Android 16, которая так и называется, — Android 16 Beta. Программа бета-тестирования была запущена в начале августа и первоначально охватывала флагманскую модель ZenFone 12 Ultra. Впоследствии перечень поддерживаемых устройств был расширен.
© Asus
Сейчас в программу бета-тестирования включены следующие модели ASUS Zenfone 12 Ultra, ASUS ROG Phone 9, ASUS ROG Phone 9 Pro.
Указанные модели уже интегрированы в программу бета-тестирования. По информации портала Gizmochina, вероятно, список поддерживаемых устройств будет расширен.