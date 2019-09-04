ASUS перезапустила мощный игровой смартфон ROG Phone II

На выставке IFA 2019 компания ASUS представила свой игровой смартфон ROG Phone II для Европы. Он появится в европейских магазинах в двух вариациях — Elite и Ultimate.
ROG Phone II Elite унаследовала характеристики обычного ROG Phone II, который вышел в Китае летом и стал первым устройством на мощнейшей платформе Snapdragon 855 Plus. AMOLED-экран смартфона имеет диагональ 6,59 дюйма и разрешение 2340 х 1080 пикселей. Стереодинамики у ROG Phone 2 расположены по бокам. Также сбоку размещены кнопки AirTriggers, которые выполняют роль триггеров как на геймпаде. Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Основная камера у него двойная 48+13 Мп, фронтальная — на 24 Мп.
ROG Phone II Ultimate получил матово-черный корпус, 1 ТБ встроенной флеш-памяти и поддержку мобильного стандарта связи Cat20 4G/LTE со скоростью скачивания данных до 2 Гбит/с.
ASUS ROG Phone II Elite 12+512 ГБ предлагается по цене 899 евро. Продажи начнутся 20 сентября 2019 года, а оформить предзаказ можно с 4 сентября. ROG Phone II Ultimate станет доступен только в четвёртом квартале по цене 1199 евро.