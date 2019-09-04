ASUS перезапустила мощный игровой смартфон ROG Phone II

На выставке IFA 2019 компания ASUS представила свой игровой смартфон ROG Phone II для Европы. Он появится в европейских магазинах в двух вариациях — Elite и Ultimate.

ROG Phone II Elite унаследовала характеристики обычного ROG Phone II, который вышел в Китае летом и стал первым устройством на мощнейшей платформе Snapdragon 855 Plus. AMOLED-экран смартфона имеет диагональ 6,59 дюйма и разрешение 2340 х 1080 пикселей. Стереодинамики у ROG Phone 2 расположены по бокам. Также сбоку размещены кнопки AirTriggers, которые выполняют роль триггеров как на геймпаде. Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Основная камера у него двойная 48+13 Мп, фронтальная — на 24 Мп.