Asus показала стиль: опубликовано первое фото игрового смартфона ROG Phone 8

Новинка является восьмым по счету в серии ROG Phone, обещая стать настоящим прорывом в мире мобильных игр.

На опубликованном фото видно, что ROG Phone 8 получил совершенно новый дизайн задней панели. Особенностью устройства является пятиугольный островок камеры, включающий в себя три датчика и светодиодную вспышку.

Также заметен боковой USB-C порт, аналогичный прошлогодней серии ROG Phone 7.

При этом «внутренности» ROG Phone 8 Ultimate уже просочились в сеть благодаря тестам в Geekbench, где девайс раскрыл процессор Snapdragon 8 Gen 3 и впечатляющие 24 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, смартфон получил сертификацию на 65-ваттную зарядку от китайского агентства 3C. Ожидается, что серия ROG Phone 8 будет представлена в начале 2024 года и включит в себя базовую модель Phone 8 и Phone 8 Pro.