Asus представила фанатскую FE-версию игрового смартфона ROG Phone 9

ROG Phone 9 FE получил 6.78-дюймовый AMOLED LTPO-экран с HDR10+, пиковую яркость 2500 нит и переменную частоту обновления от 1 до 120 Гц (с возможностью разгона до 165 Гц в настройках и 185 Гц в Game Genie).

Внутри — Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ LPDDR5X и 256 ГБ UFS 4.0. Батарея на 5500 мАч поддерживает 65-ваттную проводную зарядку и 15 Вт по беспроводной связи. Смартфон работает на Android 15 с ROG UI.

Камеры: 50-мегапиксельный Sony IMX890 с оптической стабилизацией, 13-мегапиксельный ультраширик и 5-мегапиксельный макро, а для селфи – камера на 32 Мп.

Есть AirTrigger-кнопки и анимационный LED-дисплей на спинке. Корпус защищен по стандарту IP68, экран – Gorilla Glass Victus 2.

Цена в Таиланде — 29 990 бат (около $890). В сравнении с обычной версией ROG Phone 9, FE-версия не получила Snapdragon 8 Elite, аккумулятор 5800 мАч и 512 ГБ памяти, но осталась мощным игровым устройством по более привлекательной цене.