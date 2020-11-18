ASUS привезла в Россию флагманские смартфоны с тройной поворотной камерой Zenfone 7

Заметная особенность Zenfone 7 — поворотный модуль для камеры с тремя датчиками. Это основной 64-Мп сенсор Sony IMX686, дополнительный ультраширокоугольный модуль (12 Мп) и телекамера с трёхкратным оптическим зумом. ASUS утверждает, что поворотный компонент в смартфоне может выдерживать до 100 открываний в день. У старшей модели ещё есть система оптической стабилизации.

В качестве аппаратной основы для модели Zenfone 7 выступает процессор Snapdragon 865, а для Zenfone 7 Pro — Snapdragon 865 Plus. Есть аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Смартфоны можно зарядить на 60% за 34 минуты.

В России будут представлены обе модели флагманской линейки. Zenfone 7 оценён в 59 990 рублей. Цены на Zenfone 7 Pro начинаются с 67 990 рублей. Старший смартфон будет доступен в нескольких конфигурациях: 8 ГБ + 256 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. При оформлении предзаказа в подарок предлагают «умные» часы VivoWatch BP.