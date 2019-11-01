Asus привезла в Россию второе поколение игрового смартфона ROG Phone

Asus ROG Phone II построен на базе флагманского процессора Snapdragon 855 Plus с разогнанной до 2,96 ГГЦ тактовой частотой. Устройство также имеет 6,59-дюймовый AMOLED экран с поддержкой обновления 120 Гц, благодаря чему смартфон позволяет насладиться крайне плавной работой как интерфейса, так и игр. Емкость аккумулятора устройства составляет 6000 мАч, при этом компания также не забыла и о поддержке быстрой зарядки ROG HyperCharge мощностью 30 Вт. Оперативной памяти в ROG Phone II до 12 ГБ, а постоянной до 512 ГБ, при этом последняя стандарта UFS 3.0.