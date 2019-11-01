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Asus привезла в Россию второе поколение игрового смартфона ROG Phone
Устройство уже доступно для предзаказа
Некоторое время назад Asus представила второе поколение собственного игрового смартфона — Asus ROG Phone II. Устройство получилось очень интересным, в первую очередь за счет мощного железа и экрана с поддержкой обновления 120 Гц. И вот сегодня стало известно, что компания открывает предзаказ на новинку и на территории России.
Asus ROG Phone II построен на базе флагманского процессора Snapdragon 855 Plus с разогнанной до 2,96 ГГЦ тактовой частотой. Устройство также имеет 6,59-дюймовый AMOLED экран с поддержкой обновления 120 Гц, благодаря чему смартфон позволяет насладиться крайне плавной работой как интерфейса, так и игр. Емкость аккумулятора устройства составляет 6000 мАч, при этом компания также не забыла и о поддержке быстрой зарядки ROG HyperCharge мощностью 30 Вт. Оперативной памяти в ROG Phone II до 12 ГБ, а постоянной до 512 ГБ, при этом последняя стандарта UFS 3.0.
Смартфон уже сейчас доступен для предзаказа по цене в 69 990 рублей. Дата поступления устройства в открытую продажу ожидается 15 ноября.