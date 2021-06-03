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Asus Zenfone 8 Flip оснащен AMOLED экраном на 6,67 дюймов с частотой обновления 90 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Работает устройство на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888. Что касается фотовозможностей, смартфон оснастили поворотной камерой с модулями на 64 и 12 Мп. Емкость аккумулятора новинки составила 5000 мАч. Отметим также поддержку 5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2, NFC и зарядки мощностью 30 Вт.