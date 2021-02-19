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Сегодня в 12:25
ASUS раскрыла официальную дату анонса нового игрового смартфона ROG Phone 5
А Geekbench рассказал, что нас ждёт внутри устройства
В сети появилась информация о том, что ASUS проведёт ближайшую презентацию уже 10 марта 2021 года. И на ней, как оказалось, нас ждёт очень интересный анонс — компания покажет свой новый игровой смартфон, который будет называться ROG Phone 5.
Сама компания пока не рассказала, чего именно нам ждать от новинки. Но, как пишет GSMArena, популярный бенчмарк Geekbench уже раскрыл всё, что нужно знать о смартфоне. Так, устройство будет работать на базе чипа Snapdragon 888, иметь от 8 до 16 ГБ оперативной памяти. Также девайс получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор на 6000 мАч и быструю зарядку мощностью до 65 Вт.
Точной информации о цене новенького ASUS ROG Phone 5 всё ещё нет. Но учитывая, что презентации осталось ждать не так много времени, в этом нет какой-либо заметной проблемы.