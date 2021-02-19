ASUS раскрыла официальную дату анонса нового игрового смартфона ROG Phone 5

Сама компания пока не рассказала, чего именно нам ждать от новинки. Но, как пишет GSMArena, популярный бенчмарк Geekbench уже раскрыл всё, что нужно знать о смартфоне. Так, устройство будет работать на базе чипа Snapdragon 888, иметь от 8 до 16 ГБ оперативной памяти. Также девайс получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор на 6000 мАч и быструю зарядку мощностью до 65 Вт.