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Опубликовано 21 ноября 2024, 08:06
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Asus ROG Phone 9 попал в топ-10 автономных смартфонов

Отличный результат для такого мощного устройства
Asus ROG Phone 9 показал отличные результаты в тестах на автономность от GSMArena, заняв восьмое место среди всех протестированных устройств.
Asus ROG Phone 9 попал в топ-10 автономных смартфонов
© GSMArena

Геймерский флагман на базе чипа Snapdragon 8 Elite продемонстрировал среднее время работы в 16 часов и 41 минуту, уступив лишь одну позицию Nothing Phone (2a) Plus.

В режиме разговора смартфон проработал впечатляющие 30 часов, при просмотре видео — 20 часов и 35 минут, а при серфинге в интернете — 14 часов и 30 минут.

Для геймеров важно знать, что в режиме игр устройство выдерживает 11 часов и 7 минут, что является пятым результатом в категории.

Asus ROG Phone 9 попал в топ-10 автономных смартфонов
© GSMArena

ROG Phone 9 оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч и поддерживает быструю зарядку — полный цикл занимает всего 47 минут.

Интересно, что его результаты полностью совпадают с ROG Phone 9 Pro, так как оба смартфона имеют одинаковые технические характеристики.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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#ASUS ROG Phone
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