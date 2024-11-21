Asus ROG Phone 9 попал в топ-10 автономных смартфонов

Геймерский флагман на базе чипа Snapdragon 8 Elite продемонстрировал среднее время работы в 16 часов и 41 минуту, уступив лишь одну позицию Nothing Phone (2a) Plus.

В режиме разговора смартфон проработал впечатляющие 30 часов, при просмотре видео — 20 часов и 35 минут, а при серфинге в интернете — 14 часов и 30 минут.

Для геймеров важно знать, что в режиме игр устройство выдерживает 11 часов и 7 минут, что является пятым результатом в категории.