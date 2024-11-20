Asus ROG Phone 9 стал самым мощным смартфоном в истории, обогнав Red Magic 10 Pro+ в AnTuTu

Опубликовано 20 ноября 2024, 07:271 мин.
Asus ROG Phone 9 стал самым мощным смартфоном в истории, обогнав Red Magic 10 Pro+ в AnTuTuРекорд за рекордом
Флагманский смартфон Asus ROG Phone 9 установил новый рекорд в бенчмарке AnTuTu, набрав внушительные 3 121 390 баллов.
Это делает его самым производительным смартфоном на сегодняшний день. Предыдущий рекорд принадлежал Red Magic 10 Pro+, который показал результат 3 116 126 баллов.
ROG Phone 9 оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 1 ТБ.
Такой мощный чипсет позволяет устройству запускать даже ПК-игры, такие как Cyberpunk 2077, с высоким fps. Однако вопросы вызывает охлаждение — известны случаи, когда этот процессор вызывал перегревы.
Так, например, инсайдер Бен Гескин рассказал, что получил ожог, тестируя устройство на Snapdragon 8 Elite.