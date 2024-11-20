Asus ROG Phone 9 стал самым мощным смартфоном в истории, обогнав Red Magic 10 Pro+ в AnTuTu

Такой мощный чипсет позволяет устройству запускать даже ПК-игры, такие как Cyberpunk 2077, с высоким fps. Однако вопросы вызывает охлаждение — известны случаи, когда этот процессор вызывал перегревы.

Так, например, инсайдер Бен Гескин рассказал, что получил ожог, тестируя устройство на Snapdragon 8 Elite.