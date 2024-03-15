Asus сдалась и выпустила гигантский Zenfone 11 Ultra на смену компактному Zenfone 10

В основе Zenfone 11 Ultra лежит чипсет Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750. Он работает в тандеме с 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт (по проводу) и 15 Вт (беспроводной).

Экран AMOLED, с разрешением FullHD+ и частотой обновления 165 Гц. Его пиковая яркость достигает 2500 нит, а HDR10 обеспечивает реалистичную картинку.

Тройная тыльная камера состоит из 50-мегапиксельного главного модуля, 13-мегапиксельного широкоугольного и 32-мегапиксельного телеобъектива. Селфи-камера на 32 Мп позволит делать красочные автопортреты.