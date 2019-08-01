Ferra
Телефоны
Сегодня 08:56

Asus установила новый рекорд продаж своих смартфонов

Но все равно не смогла обеспечить всех желающих
Asus решила использовать самое мощное на сегодняшний день железо при производстве своего ROG Phone 2, и, похоже, пользователям это пришлось по вкусу. Как минимум, об этом говорят продажи смартфона в Китае — около 2,5 млн пользователей уже забронировали новый игровой смартфон компании.

К слову, первая партия из 10 тыс смартфонов была продана в течение 73 секунд со старта продаж. В связи с повышенным спросом и тем, что смартфонов не хватило всем желающим, Asus была вынуждена принести извинения своим потенциальным покупателям. Компания пообещала, что персонал ее производственной линии работает над тем, чтобы обеспечить следующую волну продаж достаточным количеством устройств.

Напомним, что Asus буквально на днях анонсировала свой новый игровой смартфон Asus ROG Phone 2. В нем установлен мощнейший на сегодняшний день процессор Snapdragon 855 Plus, а также от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ внутренней памяти.

Самое читаемое