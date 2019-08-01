Asus установила новый рекорд продаж своих смартфонов

К слову, первая партия из 10 тыс смартфонов была продана в течение 73 секунд со старта продаж. В связи с повышенным спросом и тем, что смартфонов не хватило всем желающим, Asus была вынуждена принести извинения своим потенциальным покупателям. Компания пообещала, что персонал ее производственной линии работает над тем, чтобы обеспечить следующую волну продаж достаточным количеством устройств.

Напомним, что Asus буквально на днях анонсировала свой новый игровой смартфон Asus ROG Phone 2. В нем установлен мощнейший на сегодняшний день процессор Snapdragon 855 Plus, а также от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ внутренней памяти.