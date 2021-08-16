Asus выпустила сразу два экстремально быстрых игровых смартфона ROG Phone

Asus выпустила сразу два экстремально быстрых игровых смартфона ROG PhoneПолучилась какая-то «зверь-машина»
В основу устройств лёг чип Snapdragon 888+ от Qualcomm, пишет GSMArena. Это, вместе с оперативной памятью до 18 ГБ и до 512 ГБ памяти постоянной делает ROG Phone 5s Pro экстремально быстрым.
Не отстаёт и просто ROG Phone 5s — смартфон получил до 16 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти постоянной.
Ещё из интересного можно отметить цветной PMOLED-дисплей на задней панели старшей модели. Младшая же получил более традиционное для серии оформление — логотип Republic of Gamers с подсветкой RGB.
Оба аппарата получили дисплеи с частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и задержкой всего в 24 мс. Размер их экрана — 6,78 дюйма, разрешение — FullHD+. Частота его обновления — 144 Гц.
Ёмкость аккумулятора новинок составляет 6000 мАч, при этом есть поддержка быстрой зарядки на 65 Вт и разъём для наушников 3,5 мм.