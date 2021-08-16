Asus выпустила сразу два экстремально быстрых игровых смартфона ROG Phone

Не отстаёт и просто ROG Phone 5s — смартфон получил до 16 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти постоянной.

Ещё из интересного можно отметить цветной PMOLED-дисплей на задней панели старшей модели. Младшая же получил более традиционное для серии оформление — логотип Republic of Gamers с подсветкой RGB.