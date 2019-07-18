ASUS выпустит флагманский смартфон с рекордно емким аккумулятором

В ближайшее время Asus должна представить свой новый игровой смартфон — Asus ROG Phone 2. Устройство обещает стать одним из самых мощных на рынке. Но как оказалось, мощность это не единственное, чем может похвастать будущий игровой смартфон компании. Согласно новым утечкам, устройство также покажет чудеса автономности.