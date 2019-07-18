ASUS выпустит флагманский смартфон с рекордно емким аккумулятором

Asus ROG Phone 2 засветился в базе данных TENNA и теперь, в числе прочего, стала известна емкость аккумулятора устройства. По всей видимости, нас ждет монстр с батареей на 5 800 мАч! Учитывая, что смартфон использует достаточно энергоэффективный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, можно рассчитывать на какие-то сумасшедшее количество часов работы экрана.
Из прочего, что стало известно благодаря TENAA, можно отметить габариты устройства — 170,99 x 77,6 x 9,78 мм и диагональ экрана — 6,59 дюйма. Что ж, ждем, каким на самом деле окажется новый игровой монстр от Asus — анонс Asus ROG Phone 2 состоится уже 23 июля.