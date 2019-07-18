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ASUS выпустит флагманский смартфон с рекордно емким аккумулятором

Да еще и с максимально производительным железом
В ближайшее время Asus должна представить свой новый игровой смартфон — Asus ROG Phone 2. Устройство обещает стать одним из самых мощных на рынке. Но как оказалось, мощность это не единственное, чем может похвастать будущий игровой смартфон компании. Согласно новым утечкам, устройство также покажет чудеса автономности.

Asus ROG Phone 2 засветился в базе данных TENNA и теперь, в числе прочего, стала известна емкость аккумулятора устройства. По всей видимости, нас ждет монстр с батареей на 5 800 мАч! Учитывая, что смартфон использует достаточно энергоэффективный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, можно рассчитывать на какие-то сумасшедшее количество часов работы экрана.

Из прочего, что стало известно благодаря TENAA, можно отметить габариты устройства — 170,99 x 77,6 x 9,78 мм и диагональ экрана — 6,59 дюйма. Что ж, ждем, каким на самом деле окажется новый игровой монстр от Asus — анонс Asus ROG Phone 2 состоится уже 23 июля.

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