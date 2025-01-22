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Опубликовано 22 января 2025, 07:53
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Asus выпустит удешевленную версию своего игрового флагмана ROG Phone 9

Возможно, на базе прошлогоднего ROG Phone 8
После недавнего анонса ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro Asus, готовится расширить линейку ещё одной моделью — ROG Phone 9 FE.
Asus выпустит удешевленную версию своего игрового флагмана ROG Phone 9
© NotebookCheck

Согласно утечкам из баз данных сертификационных органов Малайзии и Таиланда, эта версия будет более доступной по цене.

Суффикс FE (Fan Edition) намекает на аналогию с линейкой Galaxy FE от Samsung, представляющей более бюджетные версии флагманов.

Кроме того, номер модели устройства — AI2401_N — совпадает с номером прошлогоднего ROG Phone 8, что позволяет предположить, что ROG Phone 9 FE может быть переработанной версией предыдущей модели.

Напомним, стандартный ROG Phone 9 стоит от $999.99, а Pro-версия — от $1199.99. Если новая модель будет дешевле, это может сделать игровые смартфоны Asus более доступными.

Однако спецификации ROG Phone 9 FE пока неизвестны, поэтому ожидания стоит держать под контролем.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
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