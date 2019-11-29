ASUS забила на обновление Android в своем самом дорогом смартфоне

Шутка ли — до сих устройство работало под управлением Android 8.1 и только сейчас, спустя более года после выхода Android 9 Pie, ASUS ROG Phone первого поколения все же получил эту версию операционной системы. То есть чтобы вы понимали, ASUS уже выпустила обновление до Android 10 для таких устройств как ASUS ZenFone 6 и ASUS Zenfone 5Z, а прямо сейчас проводится бета-тестирование свежей прошивки и для ASUS ROG Phone 2. Но что самое обидное для владельцев первого поколения игрового смартфона компании, так это то, что устройство по праву можно считать самым дорогим среди всех мобильных телефонов производства ASUS.

Что же касательно самого обновления, то оно как всегда приходит поэтапно на устройства по всему миру. Возможно, в будущем компания выпустит несколько заплаток безопасности для ROG Phone первого поколения, но надеяться на его обновление до Android 10 явно не стоит.