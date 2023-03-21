«Автокоррекция iPhone разрушает мою жизнь»: пользователи пожаловались на работу функции в последнем обновлении iOS

Последние несколько дней пользователи пишут в Twitter, что функция автокоррекции неправильно изменяет слова в текстах сообщений. Так, например, смартфон меняет слово «burden» («бремя») на «Biden» («Байден»). Один из пользователей даже написал, что «Не хочу звучать драматично, но автокоррекция iPhone буквально разрушает мою жизнь».

Кроме того, iOS не позволяет сокращать слова. В Twitter рассказали, что не могут печатать «omw» без того, чтобы Apple не настоял на исправлении до полного варианта «On my way!» («Уже в пути!»).

Критика последовала за последним обновлением Apple iOS 16.3.1, выпущенным в прошлом месяце.