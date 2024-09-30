Автономность iPhone 16 оставила в восторге экспертов, протестировавших новинку

Смартфон с батареей на 3561 мАч продемонстрировал выдающиеся 15 часов и 42 минуты работы при активном использовании. Для сравнения, прошлогодний iPhone 15 держится лишь 13 часов и 20 минут, что почти на 2.5 часа меньше.

Основные конкуренты, такие как Samsung Galaxy S24 с аккумулятором на 4000 мАч и Xiaomi 14 с батареей на 4610 мАч, также уступили новинке Apple. Samsung продержался 12 часов и 6 минут, а Xiaomi — 13 часов и 56 минут.

В то же время скорость зарядки iPhone 16 оставляет желать лучшего. Полная зарядка занимает 1 час 49 минут, что хоть и быстрее, чем у предыдущей модели, но значительно уступает Android-конкурентам.