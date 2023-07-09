Автоответчик Google с искусственным интеллектом получил обновление

Теперь пользователи могут выбирать между максимальными, средними и базовыми настройками для проверки и отклонения неизвестных номеров, подозрительных звонков и известного спама. Кроме того, бета-версия вводит более естественно звучащую серию голосовых сообщений для определения личности и цели звонящего.

В настоящее время тестирование ограничено устройствами Pixel 6 и более новыми моделями в США, в нем задействован искусственный интеллект устройства на базе процессора Tensor.

Цель проекта - сократить количество звонков от роботов, предоставив пользователям больше «контроля и спокойствия».

Google планирует рассказать больше об этом проекте в ближайшие месяцы.