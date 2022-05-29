Авторитетный аналитик подтвердил, что новые iPhone не получат продвинутый процессор

Информация Куо — ещё одно подтверждение того, что новый чип A16 для iPhone 14 продолжит использовать старый 5-нанометровый техпроцесс. Да и его получат только более дорогие модели iPhone 14. Базовые смартфоны продолжат применять процессор A15 прошлого поколения.

Отмечается, что для чипов iPhone нетипично использовать один и тот же техпроцесс в течение трёх лет подряд. Процессоры Apple, как правило, использовали передовые технологии, что позволяло им оставаться впереди конкурентов по части производительности. Не исключено, что в этом году ситуация другая из-за продолжающейся нехватки микросхем.