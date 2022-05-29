Авторитетный аналитик подтвердил, что новые iPhone не получат продвинутый процессор

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Авторитетный аналитик подтвердил, что новые iPhone не получат продвинутый процессорA16 останется на старом техпроцессе
Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) написал в твиттере, что дорожная карта TSMC указывает на то, что 3-нанометровые и 4-нанометровые процессоры не будут доступны для массового производства до 2023 года. А это значит, что новые iPhone 14 останутся без продвинутой SoC.
Информация Куо — ещё одно подтверждение того, что новый чип A16 для iPhone 14 продолжит использовать старый 5-нанометровый техпроцесс. Да и его получат только более дорогие модели iPhone 14. Базовые смартфоны продолжат применять процессор A15 прошлого поколения.
Отмечается, что для чипов iPhone нетипично использовать один и тот же техпроцесс в течение трёх лет подряд. Процессоры Apple, как правило, использовали передовые технологии, что позволяло им оставаться впереди конкурентов по части производительности. Не исключено, что в этом году ситуация другая из-за продолжающейся нехватки микросхем.