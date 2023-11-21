Авторитетный инсайдер раскрыл подробности камеры iPhone 16 Pro

По его словам, компания Largan будет единственным поставщиком таких камер для Apple и уже смогла увеличить производственную мощность с 40% до 70% в III квартале 2023 года.

Это увеличение производства сделает бизнес по сборке объективов прибыльным в 2024 году и обеспечит равные возможности для всей линейки Pro от Apple. Ожидается, что поставки iPhone с квадратичным отражательным зумом вырастут примерно на 160% в годовом исчислении.

Куо также отметил, что Huawei будет одним из крупнейших клиентов Largan в области зум-камер в 2024 году, назвав эту компанию наряду с Apple одной из самых быстрорастущих марок в спросе на перископические камеры.