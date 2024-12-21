Телефоны
Опубликовано 21 декабря 2024, 07:30
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Авторитетный обзорщик назвал лучшие смартфоны 2024 года

iPhone 16 назван лучшим маленьким телефоном
Обозреватель Маркес Браунли (MKBHD) объявил победителей своего конкурса Smartphone Awards 2024. Здесь вам и iPhone, и Samsung и другие Android-смартфоны. Apple главное награды не удостоилась.
Авторитетный обзорщик назвал лучшие смартфоны 2024 года
© Ferra

Главная награда, «Телефон года», досталась Galaxy S24 Ultra. Не будучи революционным, MKBHD назвал его надежным выбором с отличным дисплеем, батареей и камерами. Среди других заметных упоминаний — Nothing Phone 2a в номинации «Лучшее соотношение цены и качества» и Google Pixel 9 Pro Fold в номинации «Лучший складной» и «Самый улучшенный».

Вот полный список:

  • Лучший большой телефон: Samsung Galaxy S24 Ultra

  • Лучший маленький телефон: iPhone 16

  • Лучшая камера: iPhone 16 Pro

  • Лучшее соотношение цены и качества: Nothing Phone 2a

  • Лучший аккумулятор: Red Magic 10 Pro

  • Лучший дизайн: Hauwei Mate XT

  • Лучший складной: Google Pixel 9 Pro Fold

  • Самый улучшенный: Google Pixel 9 Pro Fold

  • Провал года: Asus Zenfone 11 Ultra

  • Телефон года: Samsung Galaxy S24 Ultra

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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