Авторитетный обзорщик назвал лучшие смартфоны 2024 года

Главная награда, «Телефон года», досталась Galaxy S24 Ultra. Не будучи революционным, MKBHD назвал его надежным выбором с отличным дисплеем, батареей и камерами. Среди других заметных упоминаний — Nothing Phone 2a в номинации «Лучшее соотношение цены и качества» и Google Pixel 9 Pro Fold в номинации «Лучший складной» и «Самый улучшенный».

Вот полный список: