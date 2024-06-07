Авторы провальной «замены смартфонов» AI Pin захотели продаться HP за $1 млрд

По данным The New York Times, переговоры начались вскоре после того, как появились резкие отзывы, критикующие устройство с искусственным интеллектом за то, что оно не оправдало ожиданий.

Основанная бывшими сотрудниками Apple Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно, компания Humane выпустила свой продукт недавно, но он столкнулся с серьезными проблемами, в том числе с сильным перегревом. Компания даже предупредила покупателей о риске возгорания, связанном с зарядным чехлом устройства. Несмотря на поставленную цель продать 100 000 устройств в этом году, Humane получила только 10 000 заказов.