Авторы провальной «замены смартфонов» AI Pin захотели продаться HP за $1 млрд

Опубликовано 07 июня 2024, 19:59
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Авторы провальной «замены смартфонов» AI Pin захотели продаться HP за $1 млрдНа фоне проблем
Humane, стартап, стоящий за провальным AI Pin за 699 долларов, по сообщениям, ведет переговоры с HP о потенциальном приобретении за 1 миллиард долларов.
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По данным The New York Times, переговоры начались вскоре после того, как появились резкие отзывы, критикующие устройство с искусственным интеллектом за то, что оно не оправдало ожиданий.
Основанная бывшими сотрудниками Apple Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно, компания Humane выпустила свой продукт недавно, но он столкнулся с серьезными проблемами, в том числе с сильным перегревом. Компания даже предупредила покупателей о риске возгорания, связанном с зарядным чехлом устройства. Несмотря на поставленную цель продать 100 000 устройств в этом году, Humane получила только 10 000 заказов.