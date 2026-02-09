Несмотря на свой внешний вид, Pocket Play всё ещё смартфон: поддерживает связь, оснащён сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, комбинированным слотом для SIM-карты и карты памяти, а также портом USB-C 3.2 Gen 2 с возможностью вывода изображения на внешний экран.

Цена и дата начала продаж пока не объявлены.