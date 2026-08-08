Банк Revolut продолжил блокировать пользователей защищенной ОС GrapheneOS

Опубликовано 08 августа 2026, 22:361 мин.
Банк Revolut продолжил блокировать пользователей защищенной ОС GrapheneOSРазработчики обвиняют банк в необоснованных ограничениях
Пользователи защищённой мобильной ОС GrapheneOS снова столкнулись с проблемами при входе в приложение Revolut. Разработчики GrapheneOS в свою очередь утверждают, что сервис намеренно блокирует их ОС. Забавно, но ПО Revolut при этом поддерживает устаревший Android 9.
GrapheneOS — это версия Android с усиленной защитой конфиденциальности. По словам разработчиков, Revolut «целенаправленно выискивает признаки именно этой ОС и блокирует доступ».
В прошлом году Revolut уже пытался заблокировать GrapheneOS, но разработчики нашли обходной путь. Теперь блокировки вернулись. Пока что проблема затрагивает в основном новых пользователей.
В самом банке от комментариев СМИ отказались, но заверили, что приложение «полностью поддерживает и Android, и iOS».
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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