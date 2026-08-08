Банк Revolut продолжил блокировать пользователей защищенной ОС GrapheneOS

GrapheneOS — это версия Android с усиленной защитой конфиденциальности. По словам разработчиков, Revolut «целенаправленно выискивает признаки именно этой ОС и блокирует доступ».

В прошлом году Revolut уже пытался заблокировать GrapheneOS, но разработчики нашли обходной путь. Теперь блокировки вернулись. Пока что проблема затрагивает в основном новых пользователей.

В самом банке от комментариев СМИ отказались, но заверили, что приложение «полностью поддерживает и Android, и iOS».