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Опубликовано 08 августа 2026, 22:36
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Банк Revolut продолжил блокировать пользователей защищенной ОС GrapheneOS

Разработчики обвиняют банк в необоснованных ограничениях
Пользователи защищённой мобильной ОС GrapheneOS снова столкнулись с проблемами при входе в приложение Revolut. Разработчики GrapheneOS в свою очередь утверждают, что сервис намеренно блокирует их ОС. Забавно, но ПО Revolut при этом поддерживает устаревший Android 9.
Банк Revolut продолжил блокировать пользователей защищенной ОС GrapheneOS
© Peaceculture.tech

GrapheneOS — это версия Android с усиленной защитой конфиденциальности. По словам разработчиков, Revolut «целенаправленно выискивает признаки именно этой ОС и блокирует доступ».

В прошлом году Revolut уже пытался заблокировать GrapheneOS, но разработчики нашли обходной путь. Теперь блокировки вернулись. Пока что проблема затрагивает в основном новых пользователей.

В самом банке от комментариев СМИ отказались, но заверили, что приложение «полностью поддерживает и Android, и iOS».

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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