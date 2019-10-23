Банки начали отключать возможность оплаты флагманскими смартфонами Samsung

В Samsung Pay снятие отпечатка пальца служит для подтверждения действий. Недавно один из пользователей рассказал, что после покупки недорогой плёнки для экрана Galaxy S10 смартфон начал распознавать любые отпечатки пальца. Схожую проблему нашли и в Galaxy Note 10.

Британский банк National Westminster Bank и Королевский банк Шотландии RBS заявили, что прекращают поддержку Galaxy S10. Это касается мобильных приложений банков. Их удалили из Play Store для клиентов с данными устройствами.

Банки США подобных заявлений не делали, но американские пользователи начали рассказывать о запрете использования Samsung Pay. О такой же проблеме сообщили и владельцы смартфонов из Израиля.