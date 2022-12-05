Банки РФ обязали начать принимать новый метод оплаты смартфонами

С 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны будут обеспечить в половине POS-терминалов приём оплаты по QR-коду. Это код будет генерироваться на смартфоне держателя карты «Мир». С 25 октября это требование должны соблюдать 85% POS-терминалов.

Отмечается, что большинству банков придётся заменять часть терминалов. Общие затраты на переоборудование могут обойтись банкам в десятки миллиардов рублей. Всё это только ради того, чтобы смартфонами могли платить те, у кого iOS. Пользователям Android уже давно доступна оплата с помощью «МирПэй».