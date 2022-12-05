Банки РФ обязали начать принимать новый метод оплаты смартфонами

15:13, 05 декабря 2022
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Банки РФ обязали начать принимать новый метод оплаты смартфонамиВ первую очередь это нужно владельцам iPhone
Национальная система платёжных карт (НСПК) обязала банки обеспечить приём нового способа оплаты смартфонами до конца апреля 2023 года. Это оплата по QR-кодам через карты «Мир».
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С 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны будут обеспечить в половине POS-терминалов приём оплаты по QR-коду. Это код будет генерироваться на смартфоне держателя карты «Мир». С 25 октября это требование должны соблюдать 85% POS-терминалов.
Отмечается, что большинству банков придётся заменять часть терминалов. Общие затраты на переоборудование могут обойтись банкам в десятки миллиардов рублей. Всё это только ради того, чтобы смартфонами могли платить те, у кого iOS. Пользователям Android уже давно доступна оплата с помощью «МирПэй».