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Сегодня 16:15

Банкиры критикуют отказ от NFC-платежей в пользу QR-кодов для смартфонов

Больше всего возмущается Олег Тиньков
Центральный Банк России планирует запустить внедрение оплаты по QR-кодам уже во второй половине 2019 года. Это будет работать следующим образом: покупатель сканирует код на кассе, подтверждает покупку в мобильном приложении банка, после чего деньги переводятся на расчетный счет магазина.

Оплата по QR-кодам может стать альтернативой оплате по картам, которая сейчас является одной из крупнейших статей дохода банков. Кредитные организации боятся потерять часть этих доходов с введением новой системы, а такие банки как “Тинькофф Банк” и “Совкомбанк” уже отреагировали на известие о появлении оплаты по QR-кодам. Олег Тиньков уверен, что от новшества получат выгоду лишь ритейлеры, в то время как банки будут страдать: «"Сбербанк" с его 1 трлн рублей прибыли выживет, а как будут маленькие выживать, не очень понятно», — сетует банкир.

Сейчас более трети терминалов для приема оплаты по картам, находящихся в торговых точках, принадлежат Сбербанку. В 2018 году компания за счет этого получила прибыль в размере 157,4 млрд рублей.

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