Банкиры критикуют отказ от NFC-платежей в пользу QR-кодов для смартфонов

Оплата по QR-кодам может стать альтернативой оплате по картам, которая сейчас является одной из крупнейших статей дохода банков. Кредитные организации боятся потерять часть этих доходов с введением новой системы, а такие банки как “Тинькофф Банк” и “Совкомбанк” уже отреагировали на известие о появлении оплаты по QR-кодам. Олег Тиньков уверен, что от новшества получат выгоду лишь ритейлеры, в то время как банки будут страдать: «"Сбербанк" с его 1 трлн рублей прибыли выживет, а как будут маленькие выживать, не очень понятно», — сетует банкир.

Сейчас более трети терминалов для приема оплаты по картам, находящихся в торговых точках, принадлежат Сбербанку. В 2018 году компания за счет этого получила прибыль в размере 157,4 млрд рублей.