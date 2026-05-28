Baseus выпустила небольшой повербанк на 10 000 мА·ч

Один кабель (длиной 72 см) выдвижной — он спрятан внутри корпуса и выдерживает до 20 000 выдвижений. Второй кабель (20 см) съёмный и одновременно служит ремешком для переноски. Покупатель может выбрать версию с парой USB-C или комбинацией USB-C и Lightning. Габариты повербанка — 83×56,5×38,5 мм, вес — около 230 граммов.

По скорости зарядки. Максимальная выходная мощность — 45 Вт через порт USB-C или встроенный кабель. Также есть обычный USB-A мощностью до 33 Вт. Если заряжать несколько устройств одновременно, общая мощность снижается до 15 Вт. Если поднести смартфон с поддержкой NFC к повербанку, на экране телефона покажут состояние батареи, количество циклов зарядки и температуру устройства.

Заряжается сам повербанк за два часа.

Цена — около 32 долларов, предзаказы открыты. Продажи стартуют 27 мая.