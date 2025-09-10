Батареи Honor Magic V5 хватит, чтобы даже прочитать самый длинный роман в мире

Батареи Honor Magic V5 хватит, чтобы даже прочитать самый длинный роман в миреИ ещё останется
© Honor
Профессиональный скорочтитель Джордан Гарри за 30,5 часов прочитал на Magic V5 роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» — самый длинный роман в мире, на 4 300 страниц и 1,2 миллиона слов. И при этом телефон всё ещё имел 10% заряда.
Напомним кратко характеристики устройства:
-
Дисплеи: внутренний LTPO OLED 7,95 дюйма с разрешением 2352×2172 и частотой обновления 120 Гц, внешний LTPO OLED 6,43 дюйма с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит.
-
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
-
Память: 16 ГБ оперативной LPDDR5X и 512 ГБ или 1 ТБ хранилища UFS 4.0.
-
Камеры: основная 50 МП с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией, 3-кратный оптический зум 64 МП с OIS и ультраширокоугольный 50 МП модуль. Фронтальные камеры по 20 МП для внешнего и внутреннего экранов.
-
Аккумулятор: 5820 мАч, быстрая проводная зарядка 66 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная 5 Вт.
Работает устройство на MagicOS 9 на базе Android 15.