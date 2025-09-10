Батареи Honor Magic V5 хватит, чтобы даже прочитать самый длинный роман в мире

И ещё останется

У Honor Magic V5 ёмкость аккумулятора составляет 5 820 мА·ч — больше, чем у многих обычных смартфонов и даже у других складных моделей. Так, чтобы показать, насколько долго держится заряд, Honor устроила необычный эксперимент.